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Świat

Media: Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii

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Księżna Meghan i książę Harry w Sydney
Książę Harry i księżna Meghan w Sydney (nagranie z 17 kwietnia 2026 roku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DEAN LEWINS
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Książę Harry i jego żona Meghan Markle planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii - podał "New York Times". Według dziennika ma to nastąpić już w najbliższych tygodniach. Stosunki księcia z resztą rodziny królewskiej są napięte od lat, a sam Harry w 2020 roku zrezygnował z pełnienia oficjalnych obowiązków i na stałe mieszka w Kalifornii.

Książę Harry, jego żona Meghan i ich dzieci, Archie i Lilibet, w ciągu najbliższych tygodni mają przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii - poinformował "New York Times". Dziennik powołał się na dwa źródła z otoczenia rodziny królewskiej. Król Karol III miał zostać poinformowany o tej decyzji w niedzielę.

W lipcu po raz pierwszy od 2022 roku Harry odwiedził Wielką Brytanię wraz z całą rodziną. Doszło wtedy do spotkania z królem, który zobaczył swoje wnuki po raz pierwszy od czterech lat. Kwestia przeprowadzki miała nie być omawiana podczas wizyty. Książę Sussex miał jednak w tym samym miesiącu zapisać dzieci do szkoły w Wielkiej Brytanii, aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu - podają źródła NYT.

Obecnie książę Sussex ma status niepracującego członka rodziny królewskiej. Według źródeł NYT, ma się to nie zmienić po powrocie do ojczyzny. Harry i Meghan mają również nie mieszkać w żadnej z królewskich rezydencji.

"Megxit" księcia Harry'ego do USA

Harry i Meghan oficjalnie zrezygnowali z pełnienia funkcji w rodzinie królewskiej w styczniu 2020 roku. W tym samym czasie przeprowadzili się do USA. Tabloidy ochrzciły wyjazd mianem "Megxitu", sugerując, że na decyzję Harry'ego duży wpływ miała jego żona.

Księżna Meghan i książę Harry w Sydney. Zdjęcie z 17 kwietnia 2026 roku
Księżna Meghan i książę Harry w Sydney. Zdjęcie z 17 kwietnia 2026 roku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DEAN LEWINS

Decyzja o rezygnacji z obowiązków i późniejsza krytyka w mediach rodziny królewskiej doprowadziła do ochłodzenia relacji Harry'ego z pozostałymi członkami rodziny, w tym ojcem i starszym bratem księciem Williamem. Rezygnacja z obowiązków poskutkowała również utratą ochrony przysługującej członkom rodziny królewskiej.

Od tego czasu książę wielokrotnie powracał jednak do swojej ojczyzny. W grudniu 2023 roku oświadczył, że Wielka Brytania jest miejscem, w którym chce, aby jego dzieci "czuły się jak w domu". Argumentował przy tym, że nie jest to możliwe, "jeśli nie będzie można zapewnić im bezpieczeństwa".

Źródło: New York Times, PAP
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Tagi:
Wielka BrytaniaKsiążę HarryKról Karol IIIBrytyjska rodzina królewska
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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