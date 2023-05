Książę Harry wskazał winnych "niewiarygodnie przykrego" rozstania z dziewczyną

Jak stwierdził adwokat David Sherborne w pisemnym oświadczeniu, którego treść przytoczył portal BBC, działania wydawcy tabloidu "Daily Mirror" obciążyły związek księcia i Chelsy Davy "ogromną ilością niepotrzebnego stresu", co ostatecznie doprowadziło do podjęcia przez byłą partnerkę Harry'ego decyzji, iż "królewskie życie nie jest dla niej".

Książę Harry obwinia prasę o rozstanie z Chelsy Davy

Jako przykład nękania pary przez prasę w oświadczeniu opisano sytuację, gdy dziennikarze MGN zarezerwowali nocleg w hotelu na Bazaruto - małej wyspie u wybrzeży Mozambiku - na którą to Harry i Chelsy Davy udali się, by "nacieszyć się odrobiną ciszy i spokoju". "Nigdy nie byli sami ze sobą" - dodano. "Ostatecznie działania MGN doprowadziły panią Davy do podjęcia decyzji, że 'królewskie życie nie jest dla niej', co wówczas było dla księcia Sussex 'niewiarygodnie przykre'" - skonkludowano.