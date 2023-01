Autobiografia księcia Harry'ego "może być początkiem końca rodziny królewskiej"

Zdaniem Mayer - biografki obecnego króla Karola III , ojca Harry'ego i Williama - "absolutnie katastrofalne" następstwa ataków na zachowanie rodziny królewskiej opisane w książce księcia Harry'ego są na ten moment ignorowane. Biografka uważa, że wczesna publikacja hiszpańskiej edycji "Spare" skupiła się na starciach osobowości, co może zagrozić monarchii konstytucyjnej niezależnie od tego, czy brytyjska opinia publiczna wzywa do takiej zmiany, czy nie.

Mayer: stawka jest ogromna

- Możliwe, że jest to coś, co może oznaczać początek końca monarchii i właśnie o tym powinniśmy dyskutować. To ważne, biorąc pod uwagę obecny brak zaufania do państwa i wzrost prawicowej retoryki. Członkowie rodziny królewskiej skoncentrowali na sobie nasz gniew na rasizm, mizoginię i bogactwo. W końcu jest to instytucja, która odpowiada za nierówność, więc stawka jest ogromna - powiedziała Mayer w rozmowie z "Guardianem".