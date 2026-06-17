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Świat

Brytyjski książę George pójdzie do prestiżowej szkoły Eton College

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Książę William z synem Georgem na finale Euro 2024
Książę George i książę Louis podczas obchodów zakończenia II wojny światowej (2025)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER
Książę George, 12-letni wnuk króla Karola, pójdzie w ślady ojca i jeszcze w tym roku rozpocznie naukę w prestiżowej szkole Eton College - poinformował Pałac Kensington.

"Pałac Kensington może potwierdzić, że książę George będzie uczęszczał do Eton College od września tego roku" - poinformowało w oświadczeniu biuro księcia Williama.

Czesne za szkołę z internatem dla chłopców wynosi około 63 tysiące funtów rocznie.

Księżna Kate, książę George, księżniczka Charlotte, książę Louis
Księżna Kate, książę George, księżniczka Charlotte, książę Louis
Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Ojciec księcia George'a, następca tronu książę William oraz jego wuj, książę Harry, również uczęszczali do Eton College, jednej z najbardziej elitarnych szkół w Wielkiej Brytanii, która znajduje się w pobliżu Zamku Windsor.

Obecnie George, drugi w kolejce do tronu, uczęszcza do prywatnej szkoły Lambrook wraz ze swoją siostrą Charlotte i bratem Louisem w pobliżu Windsoru, gdzie rodzina ma dom.

Elitarna szkoła Eton wykształciła 20 brytyjskich premierów

William był pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który uczęszczał do Eton. Karol uczęszczał do Gordonstoun - tej samej prywatnej szkoły na północnym wybrzeżu Szkocji, do której uczęszczał jego ojciec, książę Filip.

William przyznał, że lubił spędzać tam czas i niedawno wyznał, że często wpadał do zamku w Windsorze w weekendy na herbatę do swojej zmarłej babci, królowej Elżbiety.

Eton, szkoła założona w 1440 roku, od dawna jest alma mater dla wielu przedstawicieli elity kraju i wykształciła 20 brytyjskich premierów, w tym Borisa Johnsona i Davida Camerona, a także aktorów Damiana Lewisa i Toma Hiddlestona.

OGLĄDAJ: Wydanie z 16.06.2026
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Źródło: Reuters
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Tagi:
Brytyjska rodzina królewskaKsiążę GeorgeKsiążę WilliamWielka Brytania
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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