Brytyjski książę George pójdzie do prestiżowej szkoły Eton College
"Pałac Kensington może potwierdzić, że książę George będzie uczęszczał do Eton College od września tego roku" - poinformowało w oświadczeniu biuro księcia Williama.
Czesne za szkołę z internatem dla chłopców wynosi około 63 tysiące funtów rocznie.
Ojciec księcia George'a, następca tronu książę William oraz jego wuj, książę Harry, również uczęszczali do Eton College, jednej z najbardziej elitarnych szkół w Wielkiej Brytanii, która znajduje się w pobliżu Zamku Windsor.
Obecnie George, drugi w kolejce do tronu, uczęszcza do prywatnej szkoły Lambrook wraz ze swoją siostrą Charlotte i bratem Louisem w pobliżu Windsoru, gdzie rodzina ma dom.
Elitarna szkoła Eton wykształciła 20 brytyjskich premierów
William był pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który uczęszczał do Eton. Karol uczęszczał do Gordonstoun - tej samej prywatnej szkoły na północnym wybrzeżu Szkocji, do której uczęszczał jego ojciec, książę Filip.
William przyznał, że lubił spędzać tam czas i niedawno wyznał, że często wpadał do zamku w Windsorze w weekendy na herbatę do swojej zmarłej babci, królowej Elżbiety.
Eton, szkoła założona w 1440 roku, od dawna jest alma mater dla wielu przedstawicieli elity kraju i wykształciła 20 brytyjskich premierów, w tym Borisa Johnsona i Davida Camerona, a także aktorów Damiana Lewisa i Toma Hiddlestona.