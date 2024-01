Książę Fryderyk nowym królem Danii. Ale koronacji nie będzie

Rządząca Danią od 52 lat 83-letnia królowa Małgorzata II nieoczekiwanie ogłosiła abdykację podczas tradycyjnego przemówienia noworocznego . Swoją decyzję tłumaczyła upływem czasu oraz obawami o zdrowie i sprawne wykonywanie swoich obowiązków. W najbliższą niedzielę duński tron obejmie syn Małgorzaty II, książę koronny Fryderyk. Od tego dnia dotychczasowy następca tronu będzie tytułowany królem Fryderykiem X, a jego żona, księżna koronna Maria, królową Marią. Nowego monarchy nie czeka jednak koronacja. Dlaczego? I co wydarzy się podczas niedzielnych uroczystości?

PAP/EPA/Keld Navntoft DENMARK OUT

Królowa Danii Małgorzata II PAP/EPA/Keld Navntoft DENMARK OUT

Przekazanie tronu Danii - co się wydarzy

Jak wyjaśnia Ambasada Królestwa Danii w Polsce we wpisie w mediach społecznościowych, sukcesja nastąpi podczas posiedzenia Rady Stanu w chwili podpisania przez Małgorzatę II oświadczenia o abdykacji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14:00 w niedzielę w pałacu Christiansborg. Godzinę później król Fryderyk X wyjdzie na balkon pałacu, po czym premier ogłosi jego wstąpienie na tron. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie rodziny królewskiej , nowy monarcha wygłosi przemówienie, następnie zostanie oddana salwa honorowa, a nowa para królewska przejedzie powozem do pałacu w Amalienborgu.

To nie koniec wydarzeń związanych z objęciem tronu przez nową głowę państwa. W poniedziałek o godz. 10:00 rodzina królewska pojawi się w duńskim parlamencie, gdzie przewodniczący izby i premier wygłoszą przemówienie. Ponadto szefowa rządu przedstawi przed parlamentem oświadczenie króla. Następnie rodzina królewska weźmie udział w przyjęciu. Uroczystości związane z przekazaniem władzy zakończy nabożeństwo w katedrze w Aarhus, zaplanowane na 21 stycznia.

Dlaczego w Danii nie ma koronacji

Duńska monarchia należy do najstarszych na świecie. Jak wyjaśnia Ambasada Królestwa Danii w Polsce, "linia królowej Małgorzaty II ma ponad 1000 lat. Jej przodkiem był prawdopodobnie już Gorm Stary, który urodził się w roku 958". Kanut VI był pierwszym władcą kraju, który został koronowany. Ceremonia odbyła się w 1170 roku - przypomina magazyn "Tatler". Tradycja była kontynuowana do XVII wieku, gdy wraz z wprowadzeniem monarchii absolutnej koronację zastąpiono namaszczeniem władcy świętymi olejami. Ten ceremoniał został z kolei zniesiony, gdy Dania stała się monarchią konstytucyjną w połowie XIX wieku.

Współczesna duńska monarchia nie jest kojarzona z koronami i innymi insygniami władzy królewskiej. - Zamiast regaliów, monarchia jest siłą napędową dla biznesu i dyplomacji. Duńskie media nigdy nie były tak 'tabloidowe' (w temacie rodziny królewskiej - red.) jak brytyjskie, a przeciętny Duńczyk nie ma zbyt wielu powodów do kwestionowania monarchii - ocenił w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" Morten Pelch, komentując decyzję Małgorzaty II o abdykacji .

Koronacja. Dania przykładem dla Wielkiej Brytanii?

Sposób przekazania władzy w Danii w ostatnich dniach bywa porównywany do koronacji organizowanych w Wielkiej Brytanii: obecny brytyjski monarcha, król Karol III, został koronowany w maju 2023 roku. - Jeśli Dania może obyć się bez koronacji, a monarchia trwa, to czy Wielka Brytania postąpiła słusznie, organizując tak kosztowną koronację? - zastanawiał się królewski korespondent Jack Royston w rozmowie z amerykańskim czasopismem "Newsweek". Wskazał na szacunki, wedle których organizacja koronacji Karola III kosztowała ok. 100 mln funtów. Royston dodał, że w przyszłości książę William "idąc za przykładem Danii" może zrezygnować z wystawnej koronacji.