Książę Filip nie życzył sobie pogrzebu państwowego. Życzył sobie, żeby było to w gronie najbliższych i rzeczywiście tak się to odbędzie - mówił w TVN24 Artur Kieruzal, polski dziennikarz mieszkający w Londynie. Ceremonia pogrzebowa męża królowej Elżbiety II, który zmarł w piątek rano, odbędzie się na zamku w Windsorze. Tam też książę Filip zostanie pochowany - zaznaczył Kieruzal.

99-letni książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze, do którego powrócił 16 marca po miesięcznym pobycie w dwóch londyńskich szpitalach. Jak relacjonują brytyjskie media, zarówno przed zamkiem w Windsorze, jak i przed Pałacem Buckingham w Londynie ludzie składają kwiaty, choć Pałac Buckingham sugeruje, by z racji restrykcji koronawirusowych nie gromadzić się, a kondolencje przekazywać przez internet albo wpłacać datki na rzecz jednej z organizacji charytatywnych, którym książę Filip patronował.

Na ogrodzeniu Pałacu Buckingham wczesnym popołudniem wywieszono komunikat informujący o śmierci księcia. Na wszystkich budynkach państwowych flagi zostały opuszczone do połowy masztu.

"To będzie pogrzeb wojskowy, królewski"

Jak mówił w TVN24 Artur Kieruzal, polski dziennikarz mieszkający w Londynie, przedstawiciele rodziny królewskiej nie poinformowali jeszcze, kiedy odbędzie się ceremonia pogrzebowa księcia Filipa. – Pewne jest, że za organizację ceremonii i najbliższych dni, które dzielić nas będą od pogrzebu księcia Filipa, odpowiada Lord Chamberlain (lord szambelan – red.), czyli najwyższy rangą oficer Pałacu Buckingham. Można powiedzieć, że jest on zarządcą, menadżerem, dyrektorem wykonawczym Pałacu Buckingham i to na jego barkach spoczywa obowiązek zorganizowania przebiegu uroczystości – wyjaśnił gość TVN24

Jak przekazały brytyjskie władze, na które powołała się agencja Reutera, pogrzeb księcia Filipa nie będzie miał charakteru państwowego. – Książę nie życzył sobie takiego celebrowania. Życzył sobie, żeby było to w gronie najbliższych i rzeczywiście tak się to odbędzie – wyjaśnił Kieruzal.

- Oczywiście ten rys królewski będzie zachowany. Będzie procesja z orkiestrą wojskową, bo należy przypomnieć, że książę Filip był oficerem marynarki wojennej i zajmował bardzo wysokie stanowiska. To będzie pogrzeb wojskowy, królewski. Odbędzie się na terenie zamku Windsor, gdzie [książę - red.] zostanie pochowany. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w kaplicy świętego Jerzego, która jest częścią zamku – dodał.

"W takich sytuacjach rodzina królewska posługuje się tylko komunikatami"

Kieruzal odniósł się także do pojawiających się pytań o to, czy królowa Elżbieta II osobiście zabierze głos po śmierci męża. – Z doświadczenia wiadomo, że w takich sytuacjach rodzina królewska posługuje się tylko komunikatami, które przekazywane są prasie – powiedział.

- W tym przypadku, jeżeli możemy spodziewać się jakichś komentarzy, to będą to najprawdopodobniej wnuczęta księcia Filipa, czyli między innymi książę Harry, którego przylot do Londynu jest spodziewany w ciągu najbliższych kilkunastu godzin – zwrócił uwagę.