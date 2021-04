Podano listę uczestników pogrzebu księcia Filipa

Pałac Buckingham opublikował w czwartek listę 30 uczestników ceremonii oraz przedstawił niektóre szczegóły jej przebiegu. Ponieważ pogrzeb musi się odbyć zgodnie z restrykcjami wprowadzonymi z powodu epidemii, będzie on wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej był planowany, ale jak podano, starano się spełnić maksymalnie dużo życzeń wyrażonych wcześniej przez księcia.

Na pogrzebie trójka niemieckich kuzynów księcia

Pozostałą dziesiątkę uzupełniają dzieci nieżyjącej już siostry królowej, księżniczki Małgorzaty - David Armstrong-Jones i lady Chatto wraz z mężem, trójka kuzynów królowej - Ryszard, książę Gloucester, Edward, książę Kentu i księżniczka Aleksandra, hrabina Mountbatten, a także - co jest sporym zaskoczeniem - trójka niemieckich kuzynów księcia. Ich osoby nie przewijały się w spekulacjach brytyjskich mediów na temat listy uczestników.

Pałac Buckingham: królowa stanęła przed bardzo trudnymi decyzjami

Pogrzeb odbędzie się w sobotę po południu w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze. Ciało księcia spoczywa obecnie w prywatnej kaplicy na zamku. W dniu pogrzebu trumna zostanie przeniesiona stamtąd do bramy pałacowej, umieszczona na specjalnie zmodyfikowanym przez samego księcia na tę okazję wojskowym Land Roverze i przewieziona z powrotem do kaplicy św. Jerzego. Obok trumny będą szły dzieci księcia, zaś za nią pozostali uczestnicy uroczystości, z wyjątkiem królowej, która uda się do kaplicy monarszym Bentleyem. Książę William i Harry nie będą szli obok siebie, lecz będzie przedzielał ich Peter Philips, syn księżniczki Anny.