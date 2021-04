"Mój Tata był wyjątkowym człowiekiem. Byłby dzisiaj wzruszony"

Jako rodzina królewska jesteśmy głęboko wdzięczni za wszystkie wzruszające słowa na temat księcia Filipa. To podtrzymuje nas w tym szczególnie trudnym dla nas czasie - powiedział książę Karol, syn Filipa i Elżbiety II, następca brytyjskiego tronu.

99-letni książę Filip , mąż królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze, do którego powrócił 16 marca po miesięcznym pobycie w dwóch londyńskich szpitalach.

"Mój Tata był wyjątkowym człowiekiem"

