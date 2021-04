Książę Harry: mój dziadek był człowiekiem służby, honoru i o wielkim poczuciu humoru

Książę Harry przybył do Wielkiej Brytanii na pogrzeb swojego dziadka, księcia Filipa. - Mój dziadek był człowiekiem służby, honoru i wielkiego poczucia humoru - powiedział. Chwalił go także za "niezrównane poświęcenie i oddanie" królowej Elżbiecie. Ceremonia pogrzebowa zmarłego w piątek męża królowej Elżbiety II odbędzie się 17 kwietnia na zamku w Windsorze.

99-letni książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze, do którego powrócił 16 marca po miesięcznym pobycie w dwóch londyńskich szpitalach. W sobotę Pałac Buckingham poinformował, że ceremonia pogrzebowa księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia na zamku w Windsorze. Będzie miała charakter rodzinny i będzie przebiegać zgodnie z wymogami epidemicznymi.

Na pogrzeb dziadka przybył także książę Harry. Samolot linii British Airways z Los Angeles wylądował w Londynie w niedzielę – poinformował jako pierwszy dziennik "The Sun". Harry'emu w podróży nie towarzyszy jego żona Meghan. Księżnej, która jest w ciąży, podróżowania odradził lekarz – informował już wcześniej Pałac Buckingham.

Zgodnie z wytycznymi brytyjskiego rządu Harry zostanie poddany kilkudniowej kwarantannie, by móc wziąć udział w ceremonii pogrzebowej.

Wywiad Harry'ego i Meghan

W marcu książęca para Harry i Meghan udzieliła głośnego wywiadu gwieździe amerykańskich programów talk-show Oprah Winfrey. Harry i Meghan przyznali między innymi, że w rodzinie królewskiej wyrażano obawy co do koloru skóry ich dziecka. Ani Meghan, ani Harry nie chcieli ujawnić, kto to powiedział, ale później sprecyzowano, że uwaga ta nie padła z ust ani królowej, ani jej męża księcia Filipa.