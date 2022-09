Media: Zhańbiony syn królowej. Andrzejowi zostały corgi

Książę Andrzej wzbudza negatywne nastroje wśród Brytyjczyków

- W przyszłości rodziny królewskiej nie ma miejsca dla Andrzeja. Myślę, że słusznie, że królowa odsunęła go na bok. Przyniósł wstyd i myślę, że jego rodzina wie, co myślą o nim Brytyjczycy – powiedziała 47-letnia mieszkanka Brighton Mary Burke, która czekała w długiej kolejce, żeby obejrzeć trumnę królowej w londyńskim Pałacu Westminsterskim.

„Jeśli to się nie zmieni, monarchia straci wielu sympatyków” – napisała Sheila Le Mottee w komentarzu do artykułu w szkockiej gazecie "The National". "Jedyny powód, dla którego jest teraz tolerowany, to fakt, że jest synem, który właśnie stracił matkę” – dodała.