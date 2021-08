Książę Andrzej oskarżony o molestowanie seksualne. "Nie może ukrywać się za murami pałacu"

David Boies, prawnik pozywającej księcia Andrzeja Virginii Giuffre powiedział, że członek brytyjskiej rodziny królewskiej musi odpowiedzieć na zarzuty dotyczące nadużyć seksualnych. Podkreślił, że wszelkie próby dotarcia do zespołu prawnego księcia zostały odrzucone.

- Próbowaliśmy dotrzeć do zespołu prawnego księcia Andrzeja kilka razy w ciągu ostatnich pięciu lat. Próbowaliśmy się z nim skontaktować i dać mu szansę opowiedzenia swojej wersji historii, dostarczenia wszelkich wyjaśnień lub kontekstu. Chcieliśmy rozwiązać sprawę bez konieczności sporu sądowego. Wszystkie takie próby zostały odrzucone - powiedział w środę brytyjskim mediom prawnik Giuffre.

Książę Andrzej kategorycznie zaprzeczał

Ani Andrzej, ani jego prawnicy nie odnieśli się jak dotychczas do złożonego pozwu. Jednak w przeszłości syn królowej Elżbiety II kategorycznie zaprzeczał, by kiedykolwiek utrzymywał kontakty seksualny z Giuffre, a nawet nie przypomina sobie, czy ją w ogóle poznał osobiście.

Książe Andrzej ma poważny dylemat

W nocy z wtorku na środę książę Andrzej przyjechał wraz ze swoją byłą żoną Sarą do zamku Balmoral w Szkocji. Obecnie przebywa tam na letnich wakacjach Elżbieta II, a w środę po południu dołączyli do nich ich młodsza córka Eugenia wraz z mężem. Jak można przypuszczać, będą dyskutować nad strategią działania w kwestii pozwu, ale z punktu widzenia Andrzeja – a także całej rodziny królewskiej – w zasadzie nie ma dobrych rozwiązań.

Ponieważ pozew jest w sprawie cywilnej, a nie karnej, Andrzejowi nie grozi deportacja do USA, więc teoretycznie może go zignorować. Ale proces może się odbyć pod jego nieobecność, a to oznaczać będzie długi, upokarzający spektakl medialny, w którym sędziowie będą słuchać zeznań tylko jednej strony.