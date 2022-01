Książę Andrzej i zarzuty o wykorzystanie seksualne. Prawnicy chcą nowych przesłuchań

Prawnicy brytyjskiego księcia Andrzeja twierdzą, że oskarżająca go o wykorzystanie seksualne Virginia Giuffre może mieć fałszywe wspomnienia, czyli wierzyć w rzeczy, które się nie wydarzyły. Chcą więc przesłuchać jej psycholog oraz jej męża - wynika z dokumentów sądowych.

Po ostatecznym odrzuceniu w środę przez nowojorskiego sędziego Lewisa Kaplana wniosku prawników księcia o oddalenie złożonego przez Giuffre pozwu cywilnego, obie strony proszą o pomoc w powołaniu świadków za granicą, którzy mieliby złożyć zeznania. Kaplan, który wstępnie wyznaczył termin rozprawy na okres między wrześniem a grudniem, zwrócił się do obu stron, by do 14 lipca dostarczyły złożone pod przysięgą zeznania świadków.