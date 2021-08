"El Pais" o "ukrytej twarzy" Gabaraina, twórcy słynnej "Barki" i prałata papieża Jana Pawła II

Ukazująca się w Madrycie gazeta podała, powołując się na czterech uczniów szkoły zgromadzenia zakonnego marystów w Madrycie, że Gabarain, "ikona hiszpańskiego Kościoła katolickiego", miał "ukrytą twarz", którą ujawnili w rozmowie z dziennikarzami mężczyźni. - Był jak doktor Jekyll i pan Hyde, z jednej strony charyzmatycznym, popularnym księdzem, przyjacielem słynnych sportowców i papieża, a z drugiej - pedofilem. Coś niewyobrażalnego dla wszystkich, którzy go podziwiają - powiedział "El Pais" 57-letni Eduardo Mendoza.

Cesareo Gabarain, twórca "Barki", miał molestować seksualnie chłopców

Cesareo Gabarain był popularny wśród młodzieży. Jego uczniowie wspominali, że pozwalał im prowadzić swojego mercedesa, a także palić papierosy w gabinecie. - Miał charyzmę, był miły, grał na flecie nosem, jak szczurołap [postać z baśni braci Grimm - red.], który przyciągał dzieciaki – opowiadał były uczeń szkoły Pedro Tena. Znany z nowoczesności ksiądz był jednym z pierwszych w szkole, który spowiadał twarzą w twarz, poza konfesjonałem, siedząc na ławce. - Dotykał cię, pocierał, przykładał twoją twarz do swojej, czułeś jego oddech – wspominali w rozmowie z dziennikarzami niegdysiejsi uczniowie.

Przypadki molestowania seksualnego miały się zdarzyć między innymi w grudniu 1978 roku, podczas zajęć w Los Molinos, siedzibie marystów w górach niedaleko Madrytu. - Wszyscy spaliśmy w osobnych pokojach. Po pierwszej w nocy jeden z moich kolegów przyszedł bardzo przestraszony, by powiedzieć mi, że Cesareo wszedł do jego łóżka, włożył mu rękę. Wykorzystał go. Wciąż pamiętam jego przerażoną twarz - wspomina Mendoza w rozmowie z "El Pais".