Krzysztof Szczerski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: Rosja celowo stwarza kryzys humanitarny. To zbrodnia wojenna

Szczerski zabrał głos na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym sytuacji humanitarnej na Ukrainie . Jak podkreślał na początku spotkania zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths, rosyjska agresja zmusiła do ucieczki z domów ponad 14 milionów Ukraińców, z czego 6,5 miliona to uchodźcy wewnętrzni, zaś 7,8 miliona opuściło Ukrainę i przedostało się do Europy.

Szczerski: liczba osób pilnie potrzebujących pomocy będzie rosła

- To, co jest też uderzające, to że dzieci również rysują nadzieję i marzenia na przyszłość. Więc usłyszmy przesłanie 7-letniej Iłłarii z Zaporoża: "Chcę pokoju! Chcę, by moja rodzina uśmiechała się, jak wcześniej. Chcę poczuć bezpieczne niebo i jasne, ciepłe słońce nad moją głową" - mówił Szczerski. - Najwyższy czas, by spełnić jej bardzo proste nadzieje i marzenia. Jest w tej sali jedno państwo, które może to zrobić, jeśli dokona tego wyboru. A plan pokojowy, jak słyszeliśmy, leży na stole - zakończył ambasador RP.