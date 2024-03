Portal BBC podał w niedzielę, że w całej Europie rośnie liczba przypadków krztuśca. Władze Czech , których zmagania z chorobą opisał brytyjski nadawca, podały, że w pierwszym tygodniu stycznia zarejestrowano 28 przypadków tej choroby. W połowie marca liczba zakażeń wzrosła do 3084, co stanowi liczbę nienotowaną w tym kraju od 1963 roku.

Chory burmistrz Pragi na obradach komisji zdrowia

Jest skarga

- W zasadzie zrobił coś nielegalnego, bo nie zastosował się do kwarantanny. Po prostu poszedł do pracy, co jest czynem przestępczym. Drugi aspekt symboliczny też jest bardzo ważny, bo to burmistrz stolicy i naszym zdaniem wyznacza standardy - mówił Matěj Žaloudek, radny partii Zielonych w Pradze.