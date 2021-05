Znany opozycjonista w areszcie. Unia wpłaciła kaucję

Unijna delegacja poinformowała w komunikacie, że możliwość wypuszczenia Niki ((Nikanora) Melii z aresztu za kaucją jest następstwem zawartego 19 kwietnia porozumienia między gruzińskimi partiami, w którym mediatorem była Unia Europejska. "To kolejny ważny krok na drodze do zakończenia politycznego kryzysu w Gruzji" - przekazano w dokumencie.

"Oczekujemy, że krok ten ułatwi wszystkim wybranym członkom parlamentu dołączenie do tego porozumienia i przyczyni się do jego implementacji, w interesie Gruzji, jej obywateli, relacji UE-Gruzja i euroatlantyckiej przyszłości Gruzji" - głosi oświadczenie.

Dymisja premiera po aresztowaniu opozycjonisty

Gacharia oświadczył wówczas: "Sąd nakazał aresztować Melię. Chociaż człowiek ten nigdy szczególnie nie przejmował się gruzińskim prawem, a 20 czerwca (2019 roku) wzywał ludzi do szturmu na parlament, to mimo wszystko jestem głęboko przekonany, że nie należy sądzić jednego człowieka, jeśli to tworzy ryzyko dla zdrowia i życia naszych obywateli lub może prowadzić do eskalacji politycznej".