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Świat

Rada UE omówiła kryzys imigracyjny w Ceucie. Hiszpania informuje, że większość osób zawróciła

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Tłumy ludzi przy przejściu granicznym Bab Sebta w pobliżu Fnideq w Maroku, 31 lipca 2026 r.
Ceuta. Czerwony Krzyż rozdaje pomoc migrantom
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/JALAL MORCHIDI
Kryzys migracyjny w Ceucie był tematem spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw UE. Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska przekazał, że 70 tysięcy spośród 72 tysięcy osób, które w zeszłym tygodniu przedostały się do enklawy, powróciło już do Maroka.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE na nadzwyczajnym posiedzeniu we wtorek wyrazili pełną solidarność z Hiszpanią po ubiegłotygodniowym kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej enklawie Ceuta i zapowiedzieli zaostrzenie polityki migracyjnej.

Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Zorganizowała je sprawująca przewodnictwo w Radzie UE Irlandia, wcześniej o zwołanie posiedzenia zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Irlandzki minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Jim O'Callaghan podkreślił po zakończeniu obrad, że państwa członkowskie były zgodne w wyrażeniu solidarności z Hiszpanią i pozytywnie oceniły szybkie działania hiszpańskich władz. - Granice zewnętrzne UE są naszą wspólną odpowiedzialnością, a migracja wymaga wspólnej europejskiej odpowiedzi - oświadczył. Dodał, że większość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę w Ceucie, została już zawrócona do Maroka, a nie doszło do ich dalszego przemieszczania się do kontynentalnej Hiszpanii ani innych państw UE.

70 tysięcy osób wróciło do Maroka

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, który reprezentował Polskę podczas spotkania, poinformował na X, że ministrowie zgodzili się co do konieczności pełnej kontroli granic zewnętrznych, skutecznych powrotów osób nielegalnie przebywających w UE oraz zwiększenia wsparcia z budżetu unijnego na budowę infrastruktury granicznej i organizację deportacji. Polska na spotkaniu przedstawiła również swoje doświadczenia z ochrony granicy z Białorusią i zadeklarowała gotowość do wsparcia Hiszpanii.

Hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska na konferencji prasowej po posiedzeniu podkreślił, że kryzys "w żaden sposób nie naruszył funkcjonowania strefy Schengen". Minister zapewnił, że 70 tysięcy spośród 72 tysięcy osób, które w zeszłym tygodniu przedostały się do Ceuty, powróciło już do Maroka. Dodał, że pozostałe przypadki zostaną zbadane, zaznaczając, że hiszpański rząd podejmuje działania mające na celu "rozwiązanie sytuacji nielegalnego pobytu" osób, które jeszcze nie powróciły do Maroka, aby osoby nieuprawnione do pobytu w Hiszpanii zostały odesłane.

Marlaska powiedział też, że wszyscy ministrowie pozytywnie ocenili działania hiszpańskich służb oraz zaangażowanie Madrytu w walkę z nielegalną migracją i przemytem ludzi, a odpowiedzialnością za sytuację w Ceucie obarczył grupy przemytnicze.

Ministrowie poparli plan Ursuli von der Leyen

Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi przekonywał, że wprowadzone przez Rzym tymczasowe kontrole osób przybywających z Hiszpanii nie są wymierzone w Madryt ani żadne inne państwo członkowskie. Nie powtórzył wcześniejszej krytyki hiszpańskiej polityki migracyjnej, koncentrując się na promowaniu włoskiej koncepcji rozpatrywania części spraw azylowych poza terytorium UE.

Zresztą, według unijnych dyplomatów, podczas wtorkowego spotkania żaden z ministrów nie postulował zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen.

Komisarz UE do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner ocenił, że wydarzenia w Ceucie były "testem europejskiej odporności i bezpieczeństwa granic zewnętrznych". Podkreślił też, że sytuacja została szybko opanowana.

Brunner dodał, że ministrowie poparli pięciopunktowy plan przedstawiony w poniedziałek przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Obejmuje on zacieśnienie współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów, szybsze powroty osób nielegalnie przebywających w UE, dalsze wzmacnianie granic zewnętrznych, rozwój systemów wczesnego ostrzegania - w tym monitorowania dezinformacji w mediach społecznościowych - oraz skuteczniejszą walkę z siatkami przemytników ludzi.

Komisarz zapowiedział również zwiększenie wsparcia dla Hiszpanii. Jak poinformował, Frontex wysłał już do Ceuty ponad 30 funkcjonariuszy i jest gotowy do dalszego zaangażowania. Dodał, że Komisja zapewni pomoc finansową na ochronę granicy, organizację powrotów oraz system przyjmowania migrantów.

Źródło: PAP
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Tagi:
HiszpaniaMarokoMigracjeKryzys migracyjnyUnia EuropejskaWłochyMigranci i uchodźcy w EuropieAfrykaUrsula von der Leyen
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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