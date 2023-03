Sprawa Gary'ego Linekera. Kryzys w BBC przybiera na sile. Dyrektor przeprasza widzów, głos zabrał premier Wielkiej Brytanii

Gary Lineker, który od 1999 roku prowadził program "Match of the Day", został zawieszony w piątek wieczorem po tym, jak BBC uznała, że jego wpis na Twitterze jest złamaniem zasad politycznej bezstronności. Lineker napisał, że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o nielegalnej imigracji "nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30.".

W reakcji na zawieszenie Linekera z udziału w sobotnim wydaniu "Match of the Day" zrezygnowali wszyscy eksperci i komentatorzy. W efekcie trwający około trzech godzin program skrócony został do 20 minut, a z powodu braku prowadzących, którzy postanowili solidaryzować się z Linekerem, odwołano lub okrojono większość programów sportowych.

Dyrektor BBC przeprasza widzów

Polityczny spór o polityczną bezstronność

W tle jest bowiem niewyjaśniona sprawa, która obciąża wizerunek BBC - pośrednictwo w pożyczce dla ówczesnego premiera Borisa Johnsona , które w grudniu 2020 roku miał załatwić obecny przewodniczący Rady BBC Richard Sharp. Działo się to kilka tygodni zanim został przez rząd zarekomendowany na to stanowisko.

Premier zabiera głos

- Muszę robić to, co uważam za słuszne, szanując fakt, że nie wszyscy zawsze będą się z tym zgadzać. Dlatego byłem jednoznaczny w moim podejściu do zatrzymywania łodzi (z nielegalnymi imigrantami - red.). Gary Lineker był świetnym piłkarzem i jest utalentowanym prezenterem. Mam nadzieję, że obecna sytuacja między Garym Linekerem a BBC może zostać rozwiązana w odpowiednim czasie, ale właściwe jest, by była to sprawa między nimi, a nie (sprawa) rządu - oświadczył Sunak.