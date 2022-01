Szef NATO: nie sądzę, abyśmy mogli oczekiwać, że te spotkania rozwiążą wszystkie problemy

Negocjacje w sprawie bezpieczeństwa między Rosją a Zachodem w najbliższych dniach mogą nie rozwiązać wszystkich problemów - oznajmił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Mogą jednak utorować drogę do uniknięcia konfliktu - dodał. W tym tygodniu odbędzie się szereg spotkań, poświęconych między innymi sytuacji przy ukraińskiej granicy, gdzie zgromadziły się dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy.

- Nie sądzę, abyśmy mogli oczekiwać, że te spotkania rozwiążą wszystkie problemy. Mamy nadzieję, że możemy uzgodnić drogę naprzód, że możemy uzgodnić serię spotkań, że możemy uzgodnić proces - powiedział szef NATO odnosząc się do odbywających się w tym tygodniu rozmów Zachodu z Rosją na temat bezpieczeństwa .

W poniedziałek Kwaterę Główną NATO w Brukseli odwiedziła wicepremier Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna. - Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę, że żądania Rosji wobec sojuszników nie mogą być traktowane jako pozycja negocjacyjna – powiedziała dziennikarzom ukraińska wicepremier.

Nadzwyczajne spotkanie online

Przemawiając po spotkaniu Stoltenberg powiedział, że agresywne działania Rosji poważnie podważają ład bezpieczeństwa w Europie. - NATO pozostaje zaangażowane w nasze dwutorowe podejście do Rosji: silne odstraszanie i obronę w połączeniu ze znaczącym dialogiem. To pozytywny sygnał, że Rosja jest teraz przygotowana, aby usiąść do stołu i rozmawiać, ponieważ gdy napięcie jest wysokie, dialog jest jeszcze ważniejszy - wskazał.