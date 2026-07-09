Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Kryzys widoczny z kosmosu. "Upokorzenie"

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Ukraińskie ataki na rafinerie rozsadzają rosyjski rynek paliw
Ukraińskie ataki na rafinerie rozsadzają rosyjski rynek paliw
Źródło zdj. gł.: Sefa Karacan / Anadolu/ABACAPRESS.COM/PAP
Gwałtownie rosnące ceny, puste dystrybutory i sfrustrowani kierowcy. Kolejki po benzynę ciągną się kilometrami. Tak wygląda dziś sytuacja w kraju, uchodzącym za naftową potęgę. Ukraińskie ataki na rafinerie rozsadzają rosyjski rynek paliw.Artykuł dostępny w subskrypcji

Jeszcze w czasach ZSRR krążyło powiedzenie, że gdyby Kraj Rad otrzymał pod zarząd Saharę, po kilku latach na pustyni zabrakłoby piasku. Żart, symbolizujący niewydolność centralnie planowanej gospodarki mimo bogactwa surowców naturalnych, nabiera dziś nowego znaczenia. Rosja, dysponująca jednymi z największych na świecie złóż ropy, zaczyna boleśnie odczuwać deficyt paliwa.

Pozostało 93% artykułu
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
RosjaUkrainaWojna w UkrainiepaliwaRopa naftowaCeny na stacjachceny ropy
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
"1943 - możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Szymon Rębowski
Chmury burzowe
Niż Bernadette się wypełni, ale pogoda nie od razu się poprawi
METEO
Auto jechało pod prąd
Wyjeżdżał z tunelu. Nagle zauważył samochód jadący pod prąd
WARSZAWA
Szpital w Mogilnie
"Nareszcie". Dyrektor szpitala w Mogilnie o zmianach w systemie
Polska
imageTitle
Minister Rutnicki pożegnał Karola Stopę. "Świetny człowiek, genialny komentator"
Najnowsze
Mateusz Jarczyński w sądzie
Radni utajnili posiedzenie o zarobkach. Sąd: nie było uzasadnienia
Poznań
imageTitle
Kostiuk skrytykowała MKOl. Chce pokonać każdą Rosjankę
EUROSPORT
Adam Glapiński na konferencji NBP
Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych. Ale stawia warunki
BIZNES
Chmury, burze, groźna pogoda
Trwa wędrówka burz
METEO
Vozinha
Jest mięczakiem, ale nazywa się jak jeden z bohaterów mundialu
METEO
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Ministra zdrowia zapowiada limity zarobków. Ekspertka ma wątpliwości
Anna Bielecka
Burkini
"Zmora skrajnej prawicy". Sąd zdecydował w sprawie kąpieli w burkini
Świat
imageTitle
Collina broni sędziego. "Nikt nie może kwestionować uczciwości arbitrów"
EUROSPORT
Psy z Nowego Targu szukają nowych domów
Schronisko zamknięte, psy zostały. Mają czas do 14 lipca na znalezienie domów
Kraków
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump ma zapłacić ponad pięć milionów dolarów za napaść seksualną
Świat
Marcin Zawiła
Wniosek o uchylenie immunitetu senatora KO. Jest komentarz polityka
Polska
stopa2
"Był dla mnie jak ojciec", "zapracował na status legendy". Wielka strata dla Eurosportu
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Ziobry. Jest zapowiedź Żurka
Polska
SP ZOZ w Lubartowie
Oddział zamknięty, ale zabiegi się odbywają. W tle operacja radnego
Lublin
Policja Polska
Brutalny gwałt na młodej kobiecie w Łodzi. Zmarła, osierociła córkę
Łódź
2026-07-08-1438---none---922280_ENEX-0126
Ciało kobiety zamurowane w ścianie. Jej syna zatrzymano w Dubaju
Świat
Ursula von der Leyen
Pistolet w prezencie. Co z nim zrobi szefowa KE?
Świat
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia na pierwszej linii metra. Sześć stacji zamkniętych
WARSZAWA
Ministerstwo Zdrowia
Ministra o "konstruktywnych" rozmowach z lekarzami. Powstanie specjalny zespół
Polska
Wypisała się ze szpitala i pojechała do innego
Czuła, że coś jest nie tak, wypisała się ze szpitala na żądanie
Poznań
imageTitle
Polska żąda wyjaśnień w sprawie Rosji. "Jak oni to sobie wyobrażają?"
EUROSPORT
szpital wadowice porodowka
Trzej milionerzy z Wadowic. Zarabiają w szpitalu
Kraków
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
19-latek z Ukrainy zaatakowany przez grupę rówieśników
Wrocław
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Chaos w kopalni soli. Obajtek szarpał się z prezesem
BIZNES
Ustawili burmistrzowi taczkę
Postawili burmistrzowi taczkę, bo zbyt wysoko zbudował drogę. Boją się zalania
Lublin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica