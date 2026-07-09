Kryzys widoczny z kosmosu. "Upokorzenie"

Gwałtownie rosnące ceny, puste dystrybutory i sfrustrowani kierowcy. Kolejki po benzynę ciągną się kilometrami. Tak wygląda dziś sytuacja w kraju, uchodzącym za naftową potęgę. Ukraińskie ataki na rafinerie rozsadzają rosyjski rynek paliw.Artykuł dostępny w subskrypcji
Jeszcze w czasach ZSRR krążyło powiedzenie, że gdyby Kraj Rad otrzymał pod zarząd Saharę, po kilku latach na pustyni zabrakłoby piasku. Żart, symbolizujący niewydolność centralnie planowanej gospodarki mimo bogactwa surowców naturalnych, nabiera dziś nowego znaczenia. Rosja, dysponująca jednymi z największych na świecie złóż ropy, zaczyna boleśnie odczuwać deficyt paliwa.
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