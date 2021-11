Kryzys na granicy i nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Senatorowie komentują

Senatorowie Jan Maria Jackowski i Marcin Bosacki w "Faktach po Faktach" komentowali kryzys przy granicy polsko-białoruskiej i związane z nim nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. - Nie usłyszeliśmy żadnych nowych pomysłów ze strony premiera czy rządu, jak tę granicę chronić. Usłyszeliśmy za to trzy razy podziękowania dla prezesa Kaczyńskiego - stwierdził Bosacki. Jackowski ocenił, że między innymi w sensie geopolitycznym i politycznym, mamy do czynienia z "momentem historycznym".

Musimy być silni, gotowi do odparcia tych wszystkich różnych działań, o których wiemy, że nastąpią, ale także takich, o których nie wiemy. Musimy dlatego być przygotowani na nieznane, musimy brać pod uwagę ryzyka, których dziś sobie jeszcze nie wyobrażamy. To jest moment zwrotny, być może moment zwrotny w historii Polski

Bosacki: to niepokojące, że rząd nie ma jakichkolwiek pomysłów

Bosacki powiedział, że zarówno rząd, jak i opozycja zgadzają się co do tego, że "szacunek i podziękowania należą się tym, którzy granicy przed agresywnymi grupami bronią". - Natomiast na tym właściwie zgoda po dzisiejszych wystąpieniach w Sejmie się kończy - przyznał.

Ocenił, że w trakcie debaty "nie usłyszeliśmy żadnych nowych pomysłów ze strony premiera czy rządu, jak tę granicę chronić". - Usłyszeliśmy za to trzy razy podziękowania dla prezesa Kaczyńskiego - przypomniał.

- To jest niepokojące, że rząd nie ma jakichkolwiek pomysłów, jak międzynarodowo, bo to da się zrobić tylko międzynarodowo, razem z sojusznikami, nacisnąć na Łukaszenkę i poniekąd Putina, żeby oni ten atak, wykonywany przez imigrantów, ten sztuczny most lotniczy między Bliskim Wschodem a Mińskiem, a potem na polską i litewską granicę, zakończyli - mówił.