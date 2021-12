Szefowa MSW Niemiec o działaniach Łukaszenki na granicy z UE: pokazuje pogardę wobec ludzi

Głównym tematem posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej są stosunki z Białorusią. - To, co Łukaszenka robi z Unią Europejską, jest naprawdę skandaliczne i pokazuje pogardę wobec ludzi. Wykorzystuje on trudną sytuację ludzi, by prowadzić swoją politykę. Jest to coś okropnego. Dobrze, że do tej pory Unia Europejska była zjednoczona. Można powiedzieć, że przynosi to już pierwsze sukcesy - oceniła szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser.