Kryzys na granicy z Białorusią. Stanowisko Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka

Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Michelle Bachelet wezwała w środę do rozwiązania "niemożliwego do zaakceptowania" kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Oświadczyła, że zgodnie z prawem międzynarodowym nie powinno się uniemożliwiać ludziom ubiegania się o azyl.