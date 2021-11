Migranci na mińskim lotnisku. Oczekują na lot powrotny do Iraku

Lot ewakuacyjny z Mińska do Iraku odbywa się w momencie nasilającego się kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi oraz państw Unii Europejskiej. Jak przekazał rzecznik irackiego resortu dyplomacji Ahmed al-Shahaf, ministerstwo "ciężko pracuje, by zapewnić najwyższy poziom odpowiedzi na chęć dobrowolnego powrotu" do Iraku. Dodał, że w czwartek do Irbilu i Bagdadu ma powrócić 430 migrantów.