Kryzys migracyjny na granicach Unii Europejskiej. Jak wygląda sytuacja na Litwie?

Pytany o dostęp dziennikarzy do strefy objętej stanem wyjątkowym, Wilczewski zwrócił uwagę, że mogą oni tam przebywać za odpowiednim zezwoleniem straży granicznej. Zwrócił jednak uwagę, że "nie mogą zbliżać się do granicy na mniej niż jeden kilometr". - W praktyce może to wyglądać tak, że jeżeli dziennikarz nie może zbliżać się do granicy na mniej niż kilometr, to niewiele może relacjonować - mówił.