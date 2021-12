Kryzys na granicy z Białorusią. Komisja Europejska proponuje pakiet rozwiązań

Ylva Johansson unijna komisarz do spraw wewnętrznych przekazała w środę, że trzy państwa członkowskie - Polska, Litwa i Łotwa - będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do czterech tygodni zamiast obecnych 3 do 10 dni.

Wiceszef Komisji Margaritis Schinas podkreślił, że w ostatnich tygodniach UE miała do czynienia z hybrydowym atakiem ze strony Białorusi. - Wspólnie Unia Europejska jasno dała do zrozumienia, że próby podważenia naszej Unii tylko umocnią naszą wzajemną solidarność. Dziś dajemy żywy przejaw tej solidarności: w postaci zestawu tymczasowych i wyjątkowych środków, które wyposażą Łotwę, Litwę i Polskę w narzędzia potrzebne do reagowania na te nadzwyczajne okoliczności w sposób kontrolowany i szybki oraz do działania w warunkach pewności prawnej - wskazał Schinas.