Grupa G7 wzywa reżim Łukaszenki do zaprzestania "bezdusznych" działań na granicy

Ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 wezwali białoruski reżim do natychmiastowego zaprzestania agresywnej kampanii na graniach Unii Europejskiej. Potępili władze w Mińsku za instrumentalne wykorzystywanie migrantów. Wyrazili także solidarność z państwami dotkniętymi kryzysem migracyjnym - Polską, Litwa oraz Łotwą.

We wspólnym oświadczeniu szefów dyplomacji państw grupy G7 zwrócono uwagę, że "bezduszne" działanie reżimu Alaksandra Łukaszenki "wystawia na ryzyko ludzkie życie". "Wzywamy reżim do natychmiastowego zaprzestania agresywnej i nastawionej na wyzysk kampanii, by uniknąć kolejnych śmierci i cierpienia" - dodano w komunikacie.