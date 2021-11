Wiceszef polskiej dyplomacji w BBC o trzech celach Łukaszenki i "innym" celu Putina

Marcin Przydacz powiedział, że według szacunków na granicy z Polską jest około 12 tysięcy osób, ale zastrzegł, że trudno to ocenić, gdyż władze Białorusi codziennie przywożą na granicę nowych migrantów. Podkreślił, że nie jest to zwykły kryzys migracyjny, lecz został on sztucznie wykreowany przez władze w Mińsku i nie ma wątpliwości co do tego, że migranci są zachęcani przez funkcjonariuszy KGB i białoruskiej straży granicznej do siłowego forsowania granicy i dostarczane są im do tego narzędzia.