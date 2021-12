Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Z Mińska wyleciał kolejny lot repatriacyjny z ponad 400 osobami na pokładzie

Wcześniej podano, że w dniach 18-27 listopada Mińsk opuściło samolotami "repatriacyjnymi" ponad 1,8 tysiąca osób i w większości byli to iraccy Kurdowie. Przybyli na Białoruś jako "turyści" w nadziei na przedostanie się do Polski, Litwy, Łotwy, a następnie dalej na zachód Europy.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

W Mińsku i przygranicznych miejscowościach Białorusi wciąż pozostaje trudna do ustalenia liczba obywateli Iraku, Syrii i innych krajów, którzy przybyli na Białoruś, by podjąć próbę przedostania się do UE.