Premier Słowenii: potępiamy działania białoruskiego reżimu

Morawiecki: musimy być zjednoczeni

Morawiecki zauważył, że podczas spotkania premier Jansza przypomniał, że były takie dni, kiedy dziennie do Słowenii przybywało kilkanaście tysięcy migrantów. Stwierdził też, że plakaty pokazujące migrantów nielegalnie wdzierających się do Europy od południa były jednym z czynników, które przekonywały Brytyjczyków do wyjścia z UE. Morawiecki ocenił także czas, gdy Polska, Węgry, Czechy i Słowenia przeciwstawiały się polityce migracyjnej "bez granic".