USA wzywają Rosję, by wpłynęła na Łukaszenkę w sprawie działań na granicy

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki oświadczyła, że USA wzywają Rosję, by użyła swojego wpływu na reżim Alaksandra Łukaszenki, by zaprzestał wykorzystywania migrantów. Zapowiedziała też, że USA koordynują z Unią Europejską nałożenie nowych sankcji na Białoruś.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Psaki powiedziała: "Wzywamy Rosję i zachęcamy ją, by bezpośrednio użyła swojego wpływu na reżim Łukaszenki, by zaprzestał bezdusznego wykorzystywania ludzi. Nie ma wątpliwości, że oni (Rosja - red.) mają możliwość, by wpłynąć na Białoruś".