Migranci wracają z Mińska do Iraku. Pierwszy samolot wylądował w Irbilu

Pierwsza grupa migrantów z Iraku została w czwartek ewakuowana ze stolicy Białorusi do Irbilu. To około 340 osób. Kolejny samolot z migrantami wyląduje w Bagdadzie. Wcześniej irackie ministerstwo opublikowało nagranie, na którym widać ludzi oczekujących w hali odlotów mińskiego lotniska.

Loty ewakuacyjne z Mińska do Iraku odbywają się w momencie nasilającego się kryzysu migracyjnego na granicy Białorusi oraz państw Unii Europejskiej. Jak przekazał rzecznik irackiego resortu dyplomacji Ahmed al-Shahaf, ministerstwo "ciężko pracuje, by zapewnić najwyższy poziom odpowiedzi na chęć dobrowolnego powrotu" do Iraku. Wcześniej agencja Reutera informowała, że samolot z Mińska ma odlecieć do Irbilu w regionie autonomicznym Kurdystanu, a stamtąd do irackiej stolicy, Bagdadu.