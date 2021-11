Rzeczniczka Łukaszenki: prezydent Białorusi zaproponował Merkel korytarz humanitarny dla migrantów

Rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki przekazała, że prezydent Białorusi zaproponował kanclerz Niemiec Angeli Merkel utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla dwóch tysięcy migrantów, którzy znajdują się przy granicy z Polską. - My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych pięciu tysięcy do ojczyzny - dodała Natalia Ejsmant.

Według rzeczniczki Alaksandra Łukaszenki podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Angelą Merkel w poniedziałek prezydent Białorusi zaproponował, by "Unia Europejska stworzyła korytarz humanitarny dla dwóch tysięcy uchodźców, którzy znajdują się w obozowisku" przy granicy z Polską.

Ejsmant: obecnie na terytorium Białorusi jest siedem tysięcy migrantów

- My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych pięciu tysięcy do ojczyzny. I Angela Merkel, zgodnie z tymi ustaleniami, będzie prowadzić negocjacje z Unią Europejską, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec - oświadczyła Ejsmant.

Przekazała, że w chwili obecnej na terytorium Białorusi jest około siedem tysięcy migrantów, z tego około dwa tysiące - w obozowisku na granicy, a jeszcze około 200-500 osób jest rozproszone wzdłuż granicy.

Obóz migrantów w okolicy Kuźnicy, po stronie białoruskiej. Fotografia wykonana przez dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej DWOT

Ejsmant powiedziała, że Białoruś będzie nakłaniać, ale nie zmuszać, migrantów do opuszczenia kraju, a w pierwszym samolocie, który wyleciał w czwartek, były 374 osoby, głównie obywatele Iraku.

Jej zdaniem pozostali migranci "nalegają na utworzenie korytarza humanitarnego do Europy Zachodniej, głównie do Niemiec".

Rozmowy telefoniczne Merkel z Łukaszenką

Angela Merkel dwukrotnie w ostatnich dniach rozmawiała telefonicznie z Aleksandrem Łukaszenką o sytuacji na granicach Białorusi i UE, w tym białorusko-polskiej, gdzie od kilku miesięcy gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych przekroczeń granicy przez migrantów głównie z Iraku, a w ostatnich dniach dochodziło do zaostrzenia sytuacji i próby sforsowania granicy ze strony białoruskiej.

Alaksandr Łukaszenka ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / EPA / PAP

Angela Merkel Shutterstock

Według rzecznika niemieckiego rządu podczas rozmowy w środę kanclerz podkreśliła potrzebę zapewnienia "pomocy humanitarnej i możliwości powrotu" osobom poszkodowanym przy wsparciu międzynarodowych instytucji takich jak Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), a także we współpracy z Komisją Europejską.

W poniedziałek Merkel i Łukaszenka rozmawiali po raz pierwszy na temat sytuacji migrantów na granicy białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej i białorusko-łotewskiej. Przywódcy uzgodnili wtedy, że podejmą dalsze rozmowy w celu rozwiązania kryzysu.

Poniedziałkowa rozmowa telefoniczna była pierwszym kontaktem z Łukaszenką, zainicjowanym przez zachodniego polityka wysokiego szczebla, od czasu wyborów prezydenckich na Białorusi w sierpniu 2020 roku. Przywódcy państw Unii Europejskiej nie uznają Łukaszenki za legalnie wybranego prezydenta.

Autor:pp//now

Źródło: PAP