"Pogłoski" według, których po migrantów przyjadą busy z Niemiec. Głos zabrało MSZ

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w sobotę informował, że wśród migrantów przy polsko-białoruskiej granicy rozpowszechniane są plotki, że "przyjadą po nich autobusy z Niemiec, a Polska je przepuści". Zaznaczył, że to kłamstwo. "Autorzy tych plotek liczą, że uda się zachęcić migrantów do szturmu na granicę Polski. Może dojść do niebezpiecznych sytuacji" - ocenił.