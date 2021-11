Litwa rozważa zaostrzenie stanu wyjątkowego. "Obserwujemy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej"

- Obserwujemy to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Oczywiście, świadczy to o tym, że my również możemy się spodziewać podobnych ataków, dlatego wszystkie nasze instytucje są w maksymalnej gotowości, siły wojskowe zostały przemieszczone. Instytucje rozważają różne scenariusze i odpowiednie taktyki - powiedziała minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite.