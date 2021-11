Kryzys na granicy z Białorusią. Bix Aliu: reżim Łukaszenki naraża życie migrantów do prowokacji wobec Polski

Do napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odniósł się na Twitterze chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. "Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski" - napisał. Jak dodał, "wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć".

Przy granicy polsko-białoruskiej " rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski " - informował rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Przed godziną 11 polski resort obrony zamieścił nagranie ze śmigłowca, przedstawiające sytuację w pobliżu Kuźnicy w powiecie sokólskim. Miasto to należy do terenu objętego stanem wyjątkowym. Na nagraniu widać kordon funkcjonariuszy po stronie polskiej oraz setki migrantów po stronie białoruskiej, przy zasiekach granicznych.

Do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy odniósł się w poniedziałek przed południem chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. "Reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z UE i NATO i muszą się natychmiast zakończyć" - napisał, odnosząc się do nagrania z polsko-białoruskiej granicy, które zamieścił białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan.