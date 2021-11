Łukaszenka spotkał się z migrantami, mówił o "zgodzie niemieckiej kanclerz". Berlin prostuje

Przy polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów w odpowiedzi na unijne sankcje. Sytuacja zaostrzyła się w połowie listopada, kiedy migranci zebrali się w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy i siłowo próbowali przedostać się do Polski. Te próby powtarzają się co jakiś czas w różnych miejscach na granicy.

"Propagandowe spotkanie z Łukaszenką"

Przywódca białoruskiego reżimu Aleksander Łukaszenka odwiedził w piątek obóz dla migrantów w Bruzgach przy polsko-białoruskiej granicy. Wizycie towarzyszyły kamery i fotoreporterzy państwowej telewizji. "Dziś u migrantów skupionych w Magazynach Bremino w Bruzgach propagandowe spotkanie z A. Łukaszenką. Dyktator cynicznie zachęcał migrantów do atakowania granicy Polski i parcia na Zachód, choć wie, że dostanie się do RP w ten sposób jest niemożliwe" - pisał o tym spotkaniu w mediach społecznościowych rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Łukaszenka na ułożonym z drewnianych palet podeście zwrócił się do zgromadzonych migrantów. Zapewniał ich między innymi, że jego kraj "pomoże im wrócić do domu, jeśli będą chcieli, ale nie będzie ich do niczego zmuszać".

Niemcy dementują

Kryzys przy granicy

Obserwatorzy Human Rights Watch, którzy zbadali sytuację zarówno po polskiej, jak i białoruskiej stronie zebrali relacje migrantów, którzy sygnalizowali nadużycia ze strony białoruskich pograniczników. - Białoruscy pogranicznicy bili nas pałkami, kopali, deptali. Płakaliśmy. Straciłem wszelką nadzieję, błagałem, aby pozwolili mi wrócić do Mińska, a potem do Syrii. Nie chcieli mnie wypuścić, zmuszali do przekraczania granicy do Polski - mówił 20-letni Abdul z Syrii.