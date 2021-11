Alaksandr Łukaszenka o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej dla BBC

Przywódca Białorusi, Alaksandr Łukaszenka, powiedział w rozmowie z BBC, że to "absolutnie możliwe", że jego służby pomogły migrantom przedostać się do Polski, ale zaprzecza, że zostali zaproszeni. - Potępiamy podejmowane przez reżim Łukaszenki próby brutalnego i nieludzkiego organizowania nielegalnych przepływów migracyjnych przez granicę - oświadczyła podsekretarz stanu USA Uzra Zeya w Wilnie.

W ekskluzywnym wywiadzie w pałacu prezydenckim w Mińsku autorytarny przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka był pytany, czy jego służby pomogły migrantom przedostać się do Polski. - Myślę, że to absolutnie możliwe. Jesteśmy Słowianami. Mamy serca. Nasze wojska wiedzą, że migranci jadą do Niemiec - powiedział.

- Powiedziałem im, że nie zamierzam przetrzymywać migrantów na granicy, zatrzymywać ich na granicy, a jeśli nadal będą przyjeżdżać, to nadal nie będę ich powstrzymywać, ponieważ nie przyjeżdżają do mojego kraju, tylko do waszych - mówił. - To właśnie miałem na myśli. Ale nie zaprosiłem ich tutaj. I szczerze mówiąc, nie chcę, żeby przejeżdżali przez Białoruś - dodał.