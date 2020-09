Wiceszef polskiego MSZ: język używany pod adresem Polski to minione stulecie

Na miejscu Alaksandra Łukaszenki, gdybym miał obawiać się jakichś flag nad budynkami władz Białorusi, to byłyby to flagi Rosji - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Oceniając podczas konferencji prasowej dla białoruskich mediów język używany przez władze Białorusi wobec Polski, powiedział, że to "minione stulecie".