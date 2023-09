Już ponad 2,5 tysiąca migrantów zginęło lub zaginęło w tym roku na Morzu Śródziemnym

Według danych UNHCR między 1 stycznia a 24 września 2023 roku do Europy Południowej ( Włoch , Grecji, Cypru i Malty) przybyło łącznie 186 tys. migrantów, w tym 130 tys. do Włoch, "co stanowi wzrost o 83 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku”.

Migranci z Tunezji i Libii

Jeśli chodzi o kraje wyjazdu, to od stycznia do sierpnia 2023 roku ponad 102 tys. migrantów próbowało przedostać się przez Morze Śródziemne z Tunezji i 45 tys. z Libii. Dyrektor Menikdiwela podkreśliła, że z tej liczby 31 tys. zostało uratowanych na morzu lub przechwyconych i zawróconych do Tunezji, a 10 600 do Libii.