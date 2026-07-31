Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Tusk: Hiszpania musi wziąć przykład z Polski, jeśli Schengen ma przetrwać

|
Premier Donald Tusk
Grupa migrantów wtargnęła do Ceuty przez przejście graniczne Tarajal (31.07.2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA
Premier Donald Tusk skomentował kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. "Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - napisał. Wspomniał o działaniach podjętych przez Polskę na granicy z Białorusią. Komisarz Unii Europejskiej Magnus Brunner ocenił, że nie ma zagrożenia, iż migranci przedostaną się do Europy kontynentalnej i innych państw członkowskich.

"Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - napisał w piątek na platformie X Donald Tusk.

Komisarz: nie ma zagrożenia, że migranci z Ceuty przedostaną się do państw Unii Europejskiej

Komisarz UE do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner napisał w piątek na X, że nie ma zagrożenia, iż migranci, którzy dostali się z Maroka do Ceuty, przedostaną się do Europy kontynentalnej i innych państw członkowskich. Dodał, że kodeks graniczny Schengen przewiduje wobec eksklawy kontrole graniczne.

Komisarz podkreślił, że kodeks graniczny Schengen przewiduje szczególne przepisy mające zastosowanie do Ceuty i Melilli, czyli hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej. Ponieważ granice obu eksklaw sąsiadujących z Marokiem, są uważane za granice zewnętrzne UE, co do zasady stosuje się tam kontrole graniczne.

Co prawda Hiszpania może stosować specjalne zasady wobec mieszkańców sąsiadujących z Ceutą i Melillą marokańskich prowincji Tetuan i Nador, co oznacza, że mogą oni wjeżdżać na przykład do Ceuty bez wizy, dotyczy to jednak wyłącznie wjazdu na terytorium eksklawy, a nie możliwości swobodnego poruszania się po strefie Schengen. I dotyczy jedynie mieszkańców terenów przygranicznych.

Komisarz Brunner zapewnił, że jeśli chodzi o migrantów, to w mocy pozostają kontrole graniczne osób opuszczających Ceutę i Melillę.

Polityk dodał, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła ścisłą współpracę Hiszpanii i Maroka w celu opanowania sytuacji i zapewnienia szybkich powrotów. Jak zapowiedzieli urzędnicy KE, ponieważ Maroko znajduje się na unijnej liście bezpiecznych krajów pochodzenia, migranci, którzy przedostali się do Ceuty, będą do tego kraju odsyłani z powrotem.

Brunner dodał, że KE będzie dalej współpracować z Hiszpanią, by skutecznie wykorzystać nowe przepisy o migracji i azylu. Dodał też, że wsparcia Madrytowi gotowe są udzielić unijne agencje, w tym Frontex.

Hiszpańskie wojsko przy granicy Ceuty z Marokiem, 31 lipca 2026 r.
Hiszpańskie wojsko przy granicy Ceuty z Marokiem, 31 lipca 2026 r.
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN DRIS

Sytuację w Ceucie skomentował, także na X, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, który również zapewnił, że "obywatele państw trzecich przebywający w Ceucie nie mają prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium kontynentalnej Hiszpanii ani w pozostałej części strefy Schengen".

Costa dodał też, że zdecydowana reakcja Hiszpanii, w tym przyspieszone odsyłanie osób, które przedostały się do enklaw, świadczy o determinacji UE w zakresie ochrony granic zewnętrznych Unii i zwalczania nielegalnej migracji. Szef Rady dodał też, że zadowolony jest ze współpracy z Marokiem, w tym w zakresie szybkiego odsyłania migrantów.

Kryzys migracyjny w Ceucie

Władze w Madrycie poinformowały w piątek, że w ciągu ostatniej doby granicę w Ceucie przekroczyło w sposób niekontrolowany około 50 tysięcy migrantów. Z czego, jak podało hiszpańskie MSW cytowane przez portal radia Cadena SER, około 37,5 tysiąca wróciło już do Maroka. Jak dodały lokalne władze, co najmniej 43 osoby zginęły w morzu.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w piątek przybył do Ceuty, określił sytuację jako "naruszenie integralności terytorialnej" Hiszpanii.

Tysiące emigrantów przekroczyło granicę w Ceucie w Afryce Północnej
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA
Migranci na granicy Ceuty
Migranci na granicy Ceuty
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Po tych wydarzeniach prezydent Francji Emmanuel Macron zalecił wzmocnienie kontroli na granicy z Hiszpanią. Holandia i Belgia wezwały z kolei Hiszpanię do ochrony zewnętrznej granicy UE w Ceucie. Ansa podała, że Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
W kuluarach
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKryzys migracyjnyHiszpania
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, piorun, noc
Gdzie jest burza? Dwie strefy z wyładowaniami nad Polską
METEO
Turcja
Pokazali, jak trudna jest walka z żywiołem. Nagranie
METEO
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek na ból. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
imageTitle
Rekordzista Vuelty potrącony. Musi zmienić plany
EUROSPORT
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
BIZNES
Po 22 latach przyznała się do zabójstwa
Ciało przewiozła do lasu w wózku dziecięcym, milczała przez 22 lata. Grozi jej dożywocie
Olsztyn
Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia "Rozwój Plus Wy", określanego też jako "grill u Morawieckiego"
"No wkurzą się. Już są wkurzeni". Kulisy "grilla u Morawieckiego"
Marcin Złotkowski
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
BIZNES
Opady
Te mapy pokazują, gdzie nocą ma mocno padać
METEO
Pojazdy służb na granicy Maroka i Melilli
Włochy zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią
Świat
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
BIZNES
Migranci, bekon i "inwazja islamu"? Oto fejkowe przekazy o wydarzeniach w Ceucie
FAŁSZOd pielgrzymki do „bekonowego oddziału”. Jak dezinformacja wykorzystuje kryzys w Ceucie
KONKRET24
Apel pamięci w Warszawie
"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców
WARSZAWA
Liderzy frakcji Maślarzy i prognozowany podział mandatów
Rozwój Plus równa się kolejna kadencja Tuska. Czy na pewno?
KONKRET24
imageTitle
Błąd w pomiarze może zabrać mu złoto. "Dziwny incydent"
EUROSPORT
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
BIZNES
Spotkanie "Rozwój+Wy"
"Nie dostałem dyspensy, jadę na rybkę". Politycy PiS o grillu Morawieckiego
Rozłam w PiS
Pijana rowerzystka potrąciła kobietę w Namysłowie
Pijana rowerzystka potrąciła kobietę przechodzącą przez ulicę. Nagranie
Opole
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
BIZNES
imageTitle
Trump lepszy od mistrza świata. Z kim zagra w finale w Szanghaju?
EUROSPORT
Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego
Mocne słowa ambasadora USA o Polsce i Powstaniu Warszawskim
WARSZAWA
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
BIZNES
Policja zatrzymała podróżujących BMW
Miał zakaz prowadzenia, był po narkotykach. Areszt dla kierowcy po śmiertelnym potrąceniu dziecka
Katowice
Mateusz Morawiecki podczas wydarzenia "Rozwój+Wy"
Grill u Morawieckiego. "Czekają nas trudne dni, miesiące"
Polska
Upał w mieście
"Ogranicz przebywanie na zewnątrz". Ostrzeżenie władz miejskich
METEO
alarmy-4
W Polsce są tylko dwa sygnały alarmowe. Oto one
Polska
imageTitle
Doradca Infantino odszedł w geście protestu. "Zła umowa dla piłki nożnej"
EUROSPORT
Policjanci udzielili pomocy ojcu zamordowanej - Mieczysławowi Cyganowi, który zasłabł na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
Ojciec Iwony Cygan usłyszał wyrok i zasłabł na sali rozpraw
Rzeszów
Konin, woj. wielkopolskie / Polska - 26.06.2019: Zabytkowe kamienice na rynku – Placu Wolności – na Starym Mieście w Koninie, Polska
Urodziny TVN24 w Koninie. Czy aura będzie sprzyjać?
METEO
Ewakuacje w Beocji
Ewakuacja setek ludzi. "Panuje panika"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica