Tysiące migrantów wylądowały na plaży, wśród nich setki dzieci. Rząd wysyła wojsko

Około sześciu tysięcy migrantów dotarło w poniedziałek do wybrzeży Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej – podały miejscowe władze, informując, że to dzienny rekord. Wśród przybyszów, pochodzących głównie z Maroka, znalazło się około półtora tysiąca dzieci. Jedna osoba zginęła na morzu. Rząd Hiszpanii zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty.

Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że w poniedziałek i wtorek do Ceuty przypłynęło około 6 tys. Marokańczyków, a około jedną czwartą z nich stanowiły dzieci. Jak dodał rzecznik delegacji hiszpańskiego rządu, podczas przeprawy przez morze zginęła jedna osoba – 18-letni Marokańczyk.

"Tłumy, głównie młodych ludzi, wylądowały na plaży, niektórzy biegali, inni pokazywali kciuki zwrócone do góry" – relacjonuje Agencja Reutera. Napływ kolejnych migrantów trwał przez cały dzień.

Kilka tysięcy imigrantów przybyło z Maroka do Ceuty PAP/EPA/REDUAN

Według hiszpańskiego MSW część migrantów miała pokonać kilkusetmetrowy odcinek między marokańskimi plażami a hiszpańską enklawą, płynąc wpław. Pozostali dotarli na prowizorycznych tratwach, nadmuchiwanych kołach oraz gumowych pontonach.

Migranci z Maroka próbują przedostać się do Ceuty PAP/EPA/MOHAMED SIALI

"Szokujący obraz", "Szaleństwo", "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

"To szokujący obraz – dzieci wskakujące do wody, całe rodziny, matki z dziećmi, i to wszystko przy współpracy służb marokańskich, które nawet wskazują, którędy najlepiej dotrzeć na terytorium Hiszpanii" – podało we wtorek "El Mundo". Dziennik informuje o całkowitej bierności służb marokańskich i czekającej po marokańskiej stronie granicy kolejce tysięcy chętnych do przedostania się na teren Hiszpanii. Jak podano, marokańscy funkcjonariusze wyłapują spośród oczekujących mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, pozostawiając w niej tylko obywateli Maroka.

Kryzys migracyjny w Afryce Północnej PAP/EPA/MOHAMED SIALI

"To szaleństwo" – gazeta cytuje jednego z policjantów w Ceucie. "Setki młodych ludzi biegają po mieście, obejmują się i wykrzykują: 'Niech żyje król (Maroka – red.)'. Chodzą bez celu po ulicach, bo nie mają dokąd pójść. Mieszkańcy miasta twierdzą, że sytuacja wymknęła się spod kontroli" – pisze "El Mundo".

Hiszpański rząd wysyła wojsko

Rząd w Madrycie zdecydował w poniedziałek o skierowaniu do Ceuty 200 dodatkowych policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej (żandarmerii). Mają oni pomagać w grupowaniu rozproszonych po mieście migrantów i zapewnić wsparcie logistyczne. Imigranci, którzy dotarli do Ceuty, kierowani są na boiska piłkarskie.

Hiszpańskie służby w Ceucie PAP/EPA/REDUAN

- Hiszpania zachowa zimną krew – oświadczyła szefowa hiszpańskiej dyplomacji Arancha Gonzalez Laya. Jak poinformowała, władze już zaczęły odsyłać migrantów z powrotem do Maroka. Dodała, że rządy obu państw kontaktowały się w tej sprawie.

W nocy z poniedziałku na wtorek na plaży, wzdłuż wybrzeża granicznego, ustawiono kordon wojska. Nie powstrzymało to jednak przybyszów. We wtorek rano licząca setki osób fala migrantów dotarła do drugiej hiszpańskiej enklawy w Afryce, również otoczonej przez terytorium Maroka – Melilli.

Zemsta Maroka czy "sprawa czysto humanitarna"?

Część mediów w Hiszpanii twierdzi, że bierność marokańskich służb granicznych wobec coraz bardziej masowego procederu to zemsta Rabatu za przyjęcie w jednym z hiszpańskich szpitali na leczenie nowotworu Ibrahima Ghaliego, szefa organizacji Front Polisario, walczącej o oderwanie od Maroka Sahary Zachodniej.

Marokańskie MSZ wyraziło ubolewanie z powodu decyzji hiszpańskich władz o przyjęciu Ghaliego i ukryciu tego faktu przed władzami Maroka. W oświadczeniu resort podkreślił, że sprawa może odbić się na stosunkach dwustronnych między oboma państwami. Ghali został przyjęty do szpitala pod fałszywym nazwiskiem.

Madrycki dziennik "La Razon" wskazuje, że w ostatnich dniach wzrosła liczba nielegalnych migrantów pokonujących wpław kilkusetmetrowy dystans pomiędzy marokańskim wybrzeżem a Ceutą. Z kolei gazeta "El Faro de Ceuta" przypomina, że od 26 kwietnia, kiedy około 100 nielegalnych imigrantów pokonało wpław kilkusetmetrowy dystans z marokańskiego wybrzeża do hiszpańskiej enklawy, Rabat nie wznowił kontroli. Cytujący nielegalnych imigrantów dziennik twierdzi, że Maroko odstąpiło od kontrolowania wybrzeża na odcinku liczącym blisko 80 km pomiędzy Tangerem a Ceutą.

- Nie mogę wypowiadać się w imieniu Maroka, ale dzisiejszego popołudnia poinformowali nas, że nie jest to (przybycie migrantów – red.) spowodowane sporem (w sprawie Ghaliego – red.) – przekazała Gonzalez Laya. Jak dodała, "Hiszpania przedstawiła sprawę bardzo jasno i szczegółowo". - To sprawa czysto humanitarna – podkreśliła minister.

Front Polisario walczy o pełną niepodległość Sahary Zachodniej. Rząd w Madrycie opowiada się za przeprowadzeniem referendum w sprawie samostanowienia tej byłej hiszpańskiej kolonii.

Za prezydentury Donalda Trumpa USA uznały suwerenność Maroka nad całą Saharą Zachodnią, co wzmocniło pozycję Rabatu. Teraz Maroko szantażuję Hiszpanię, pozwalając na przedostawanie się na jej teren nielegalnych imigrantów – komentują hiszpańskie media.

