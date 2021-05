Tysiące migrantów wylądowały na plaży, wśród nich setki dzieci

Co najmniej 5 tysięcy migrantów dotarło w poniedziałek do wybrzeży Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej - podały miejscowe władze informując, że to dzienny rekord. Wśród przybyszów, pochodzących głównie z Maroka, znalazło się około półtora tysiąca dzieci. Jedna osoba zginęła na morzu.