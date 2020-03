"Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego". Gaz łzawiący i armatki wodne na granicy grecko-tureckiej

Władze w Atenach nazwały ostatnie starcia związane z kryzysem migracyjnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Premier Grecji Kyriakos Micotakis zaprosił na granicę grecko-turecką przywódców UE, by pokazać skalę napięć. Ma to pomóc uniknąć kryzysu migracyjnego podobnego do tego z lat 2015-2016, kiedy setki tysięcy osób ubiegających się o azyl napłynęły do Europy Zachodniej. Była to największa od drugiej wojny światowej fala migracyjna.