"Sami znajdziemy pieniądze. Nikt nie będzie igrał z godnością Turcji"

Premier Borisow podkreślił ze swej strony, że w związku ze wzrostem napięcia w regionie wywołanym napływem imigrantów, którzy próbują dotrzeć do UE z terytorium Turcji i masowo gromadzą się na granicy z Grecją, chciał doprowadzić do rozmów grecko-tureckich w Sofii. Prezydent Erdogan przystał na takie spotkanie, ale ze strony Grecji zabrakło woli politycznej. - W tej sytuacji ja również nie będę naciskał, by to spotkanie się odbyło – powiedział Borisow.