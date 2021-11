Kwatera główna NATO w związku z kryzysem migracyjnym: wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa

Kwatera główna NATO w Brukseli wypowiedziała się na temat kryzysu migracyjnego przy granicy Polski z Białorusią. "Wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki jako taktyki hybrydowej jest niedopuszczalne" - oświadczono. Przy granicy gromadzą się setki migrantów. Przejścia pilnuje 12 tysięcy polskich żołnierzy. Do sytuacji odniósł się także rzecznik Komisji Europejskiej.

"Niepokoi nas niedawna eskalacja na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy Białoruś do przestrzegania prawa międzynarodowego. Obserwujemy falę migrantów próbujących przedostać się na terytorium sojuszników przez Białoruś. NATO nadal uważnie monitoruje sytuację, która wywiera presję na naszych sojuszników Litwę, Łotwę i Polskę" - przekazano.

KE: kontynuacja rozpaczliwych prób reżimu do destabilizowania Unii

O rozwój sytuacji na granicy polsko-białoruskiej pytana była także Komisja Europejska. Adalbert Jahnz, jeden z jej rzeczników, odpowiedział, że "to kontynuacja rozpaczliwych prób reżimu Alaksandra Łukaszenki, by wykorzystywać ludzi do destabilizowania Unii Europejskiej ".