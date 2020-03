"Porozumienie Ankary z Unią w sprawie migrantów jest nieskuteczne i należy je zmienić"

Prezydent Turcji odniósł się do umowy z Unią z 2016 roku, na mocy której Turcja ma utrzymywać migrantów na swoim terytorium w zamian za 6 miliardów euro pomocy ze strony Wspólnoty. Ankara ogranicza napływ migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy, za co otrzymuje środki dla blisko 3,5 miliona migrantów przebywających w Turcji.