Kryzys migracyjny na Litwie. Rząd w Wilnie chce zaostrzyć stan wyjątkowy na granicy z Polską

Jak wygląda sytuacja w litewskiej strefie przygranicznej? Relacja reportera TVN24

Na obszar objęty stanem wyjątkowym na Litwie dotarła ekipa TVN24. Reporter Paweł Szot relacjonował, jak wygląda sytuacja w okolicy przygranicznej wsi Dziewieniszki, zamieszkałej głównie przez Polaków. - Na początku kryzysu granicznego tutaj dochodziło najczęściej do prób nielegalnego przekraczania granicy. Ten obszar jest w tej chwili umocniony, znajduje się tutaj płot graniczny, są także kamery i detektory ruchu. Wszystko po to, by utrudnić przekraczanie granicy w tym miejscu - mówił dziennikarz.

Zwrócił uwagę, że na Litwie, w przeciwieństwie do Polski, dziennikarze są wpuszczani do strefy przygranicznej, objętej stanem wyjątkowym, choć z ograniczeniami. - Jednym z warunków jest włożenie odblaskowej kamizelki. Drugi warunek to posiadanie specjalnej aplikacji w telefonie, podłączonej do GPS-a, która cały czas zapisuje ślad naszej podróży po to, byśmy mogli udowodnić, że nie zbliżamy się nadto do granicy. Zasada jest taka, że nie możemy do niej podchodzić na bliżej niż 100 metrów. Nie możemy też w strefie przygranicznej podążać za kolumnami wojska, straży granicznej czy policji, ani filmować ośrodków, w których przebywają cudzoziemcy. Zgodę na przebywanie i pracę w tej strefie dostaliśmy tylko na osiem godzin - tłumaczył Paweł Szot.