Prawie stu nagich i posiniaczonych migrantów na granicy. Grecja i Turcja przerzucają się oskarżeniami

Komentarze Grecji, Turcji i ONZ

Grecki minister ds. migracji, Notis Mitarachi, w swoim wpisie na Twitterze stwierdził, że to, w jaki sposób Turcja traktuje migrantów, "jest wstydem dla cywilizacji". Wezwał też Ankarę do zbadania sprawy i "ochrony swojej granicy z Unią Europejską". Z kolei Takis Theodorikakos, grecki minister ochrony cywilnej, oskarżył Turcję o "instrumentalizację nielegalnej migracji". W rozmowie z lokalną telewizją Skai przekazał, że migranci zeznali, iż do granicy przewieziono ich trzema pojazdami należącymi do tureckiej armii. Mieli powiedzieć o tym członkom Europejskiej Agencji Straży Przybrzeżnej i Granicznej (Frontex).