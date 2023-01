Krytyk Franciszka i osobisty sekretarz Benedykta XVI na audiencji u papieża

czytaj dalej

Chińska inwazja na Tajwan poniosłaby porażkę, ale przy olbrzymich stratach armii Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii i Tajwanu - sugerują wyniki symulacji przeprowadzonej przez niezależny waszyngtoński think tank Center for Strategic and International Studies. W większości scenariuszy zatopione zostawały m.in. dwa amerykańskie lotniskowce atomowe. Według raportu starcie o Tajwan "mogłoby pozostawić zwycięską armię USA równie okaleczoną jak pokonane siły chińskie".